Repas des chasseurs Duras dimanche 22 février 2026.
salle du foirail Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Repas par la société de chasse de Duras à la salle du foirail de Duras.
Apportez vos couverts dont assiette à soupe. .
salle du foirail Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 65 71 17
