Repas des chasseurs La Sauvetat-du-Dropt

Repas des chasseurs

Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Venez nombreux au repas organisé par la Société de chasse!! Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 février. Pensez à apporter vos couverts. Tirage de la bourriche. Au menu apéritif, soupe campagnarde, assiette du chasseur, civet de chevreuil, trou sauvetatois, sanglier, chevreuil à la braise..

Venez nombreux au repas organisé par la Société de chasse!! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 février. Pensez à apporter vos couverts. Tirage de la bourriche. Au menu apéritif, soupe campagnarde, assiette du chasseur, civet de chevreuil, trou sauvetatois, sanglier, chevreuil à la braise et leurs accompagnements, salades, fromages, dessert, café et vin compris. .

Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 74 11 25

English : Repas des chasseurs

Come and join us for the meal organized by the Hunting Society! Registration is open until February 10. Don’t forget to bring your cutlery. Prize draw. On the menu: aperitif, country soup, hunter’s plate, venison stew, trou sauvetatois, wild boar, braised venison…

