Repas des chasseurs Laperche
Repas des chasseurs Laperche dimanche 1 mars 2026.
Repas des chasseurs
Salle des fêtes de Moirax Laperche Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Venez nombreux vous régaler au repas organisé par la Société de Chasse de la St-Hubert. Pensez à apporter vos couverts. Pensez à vous inscrire.
Venez nombreux vous régaler au repas organisé par la Société de Chasse de la St-Hubert. Pensez à apporter vos couverts. Pensez à vous inscrire. .
Salle des fêtes de Moirax Laperche 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 59 99 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas des chasseurs
Come and enjoy the meal organized by the Société de Chasse de la St-Hubert. Don’t forget to bring your cutlery. Please register before February 24.
L’événement Repas des chasseurs Laperche a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays de Lauzun