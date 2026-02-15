Repas des chasseurs

Salle des fêtes de Moirax Laperche Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez nombreux vous régaler au repas organisé par la Société de Chasse de la St-Hubert. Pensez à apporter vos couverts. Pensez à vous inscrire.

Venez nombreux vous régaler au repas organisé par la Société de Chasse de la St-Hubert. Pensez à apporter vos couverts. Pensez à vous inscrire. .

Salle des fêtes de Moirax Laperche 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 59 99 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas des chasseurs

Come and enjoy the meal organized by the Société de Chasse de la St-Hubert. Don’t forget to bring your cutlery. Please register before February 24.

L’événement Repas des chasseurs Laperche a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays de Lauzun