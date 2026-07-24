REPAS DES CHASSEURS Oupia
samedi 8 août 2026 · Oupia
Informations pratiques
Oupia
REPAS DES CHASSEURS
Boulodrome Oupia Hérault
Tarif : – – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Repas des chasseurs au boulodrome d’Oupia. Animation musicale par Duo Eclat’s ainsi qu’une buvette.
Au menu Salade de saison, Paëlla de Jeannette, glaces Pensez à prendre vos couverts !
Repas des chasseurs au boulodrome d’Oupia. Animation musicale par Duo Eclat’s ainsi qu’une buvette. .
Boulodrome Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 87
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English : REPAS DES CHASSEURS
Hunters’ dinner at the Oupia boules court. Musical entertainment by Duo Eclat’s, and a refreshment stand.
On the menu: Seasonal salad, Jeannette’s paella, ice cream—Don’t forget to bring your own cutlery!
L’événement REPAS DES CHASSEURS Oupia a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC