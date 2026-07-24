Informations pratiques

Oupia

REPAS DES CHASSEURS

Boulodrome Oupia Hérault

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Repas des chasseurs au boulodrome d’Oupia. Animation musicale par Duo Eclat’s ainsi qu’une buvette.

Au menu Salade de saison, Paëlla de Jeannette, glaces Pensez à prendre vos couverts !

Repas des chasseurs au boulodrome d’Oupia. Animation musicale par Duo Eclat’s ainsi qu’une buvette. .

Boulodrome Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REPAS DES CHASSEURS

Hunters’ dinner at the Oupia boules court. Musical entertainment by Duo Eclat’s, and a refreshment stand.

On the menu: Seasonal salad, Jeannette’s paella, ice cream—Don’t forget to bring your own cutlery!

L’événement REPAS DES CHASSEURS Oupia a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC