Repas des chasseurs Sérandon
Repas des chasseurs Sérandon samedi 28 mars 2026.
Repas des chasseurs
Sérandon Corrèze
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Repas des chasseurs apéritif, soupe, charcuterie, civet et rôti de biche et ses légumes, fromage, dessert et café
Sur réservation .
Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 38 99
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English : Repas des chasseurs
L’événement Repas des chasseurs Sérandon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze