Repas des chasseurs

Sérandon Corrèze

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Repas des chasseurs apéritif, soupe, charcuterie, civet et rôti de biche et ses légumes, fromage, dessert et café

Sur réservation .

Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 38 99

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English : Repas des chasseurs

L’événement Repas des chasseurs Sérandon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze