Repas des classards | 60 ans Le Bergamote Langeac

Repas des classards | 60 ans

Le Bergamote 17 avenue du Gévaudan Langeac Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Repas des Classards | 60 ans au restaurant Bergamote avec un menu unique à 35€. Réservation avant le 31/10.

Le Bergamote 17 avenue du Gévaudan Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 97 60 63

English :

60th birthday Classards’ meal at the Bergamote restaurant with a unique menu at 35? Reservations by 31/10.

German :

Repas des Classards | 60 Jahre im Restaurant Bergamote mit einem einmaligen Menü für 35? Reservierung bis zum 31.10.

Italiano :

Cena per il 60° compleanno di Classards al ristorante Bergamote con menu unico a 35 euro. Si prega di prenotare entro il 31/10.

Espanol :

Comida de 60 cumpleaños Classards’ en el restaurante Bergamote con menú único a 35€. Se ruega reservar antes del 31/10.

