Repas des fêtes chemin d’Aguerrenborda Urrugne
mercredi 9 septembre 2026 · chemin d'Aguerrenborda · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Repas des fêtes
chemin d’Aguerrenborda Salle Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Repas avec au menu
Piquillos à la morue, sauté de porc avec riz, fromage, brioche perdue un verre de vin, café et digestif offert. .
chemin d’Aguerrenborda Salle Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Repas des fêtes
L’événement Repas des fêtes Urrugne a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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