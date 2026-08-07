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Repas des fêtes chemin d’Aguerrenborda Urrugne

mercredi 9 septembre 2026 · chemin d'Aguerrenborda · Urrugne

Repas des fêtes chemin d’Aguerrenborda Urrugne

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
chemin d'Aguerrenborda
Adresse
Salle Iturbidea
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Urrugne

Repas des fêtes

chemin d’Aguerrenborda Salle Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Repas avec au menu
Piquillos à la morue, sauté de porc avec riz, fromage, brioche perdue un verre de vin, café et digestif offert.   .

chemin d’Aguerrenborda Salle Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Repas des fêtes

L’événement Repas des fêtes Urrugne a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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