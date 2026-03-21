Repas des îles

Sous le préau de la mairie Montaut Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

L’Amicale de Montaut et la Municipalité organise un repas des îles !

Au menu

– Apéritif Gourmand

– Colombo de poulet

– Dessert

Vin compris

Apportez vos couverts !

Sur réservation jusqu’au 19 avril. .

Sous le préau de la mairie Montaut 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 03 69

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English : Repas des îles

L’événement Repas des îles Montaut a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides