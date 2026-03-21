Repas des îles Montaut
Repas des îles Montaut jeudi 26 mars 2026.
Repas des îles
Sous le préau de la mairie Montaut Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
L’Amicale de Montaut et la Municipalité organise un repas des îles !
Au menu
– Apéritif Gourmand
– Colombo de poulet
– Dessert
Vin compris
Apportez vos couverts !
Sur réservation jusqu’au 19 avril. .
Sous le préau de la mairie Montaut 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 03 69
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English : Repas des îles
L’événement Repas des îles Montaut a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides