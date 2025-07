Repas des Pompiers Camarès

Repas des Pompiers Camarès vendredi 25 juillet 2025.

Repas des Pompiers

Camarès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Apéritif et repas en plein air sur la place du Foirail organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Camarès et animé par la fanfare « La Peña des Abeilles »

Au menu wraps maison, aligot, pavé de bœuf, fromage, dessert et café .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 43 86 65 11

English :

Aperitif and open-air meal on the Place du Foirail organized by the Camarès firefighters’ association, with entertainment by the « La Peña des Abeilles » brass band

German :

Aperitif und Essen im Freien auf dem Place du Foirail, organisiert von der « Amicale des sapeurs pompiers de Camarès » und musikalisch umrahmt von der Blaskapelle « La Peña des Abeilles »

Italiano :

Aperitivo e pasto all’aperto in Place du Foirail, organizzato dall’associazione dei vigili del fuoco di Camarès, con l’intrattenimento della banda « La Peña des Abeilles »

Espanol :

Aperitivo y comida al aire libre en la plaza del Foirail, organizados por la asociación de bomberos de Camarès, amenizados por la banda de música « La Peña des Abeilles »

L’événement Repas des Pompiers Camarès a été mis à jour le 2025-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)