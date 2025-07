Repas des producteurs à Labastide-Murat Cœur de Causse

mercredi 30 juillet 2025 20:00:00.

Place de la Mairie Cœur de Causse Lot

20:00:00

L’association Tourisme et délices sur le causse propose un repas des producteurs locaux à Labastide-Murat. Rendez-vous des locaux et des visiteurs, c’est l’évènement à ne pas manquer pour les fins gourmets !

Repas à partir de 20h sur la place principale sous les platanes. Inscription obligatoire. Amener ses couverts. 24 .

Place de la Mairie Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 75 03 25 21

English :

The association Tourisme et délices sur le causse proposes a meal of local producers in Labastide-Murat. Rendez-vous for locals and visitors, it’s the event not to be missed for gourmets!

German :

Der Verein Tourisme et délices sur le causse bietet in Labastide-Murat ein Essen von lokalen Produzenten an. Als Treffpunkt für Einheimische und Besucher ist dies ein Ereignis, das Feinschmecker nicht verpassen sollten!

Italiano :

L’associazione Tourisme et délices sur le causse propone un pasto di produttori locali a Labastide-Murat. Un appuntamento per gli abitanti del luogo e per i visitatori, un evento da non perdere per i buongustai!

Espanol :

La asociación Tourisme et délices sur le causse propone una comida de productores locales en Labastide-Murat. Una cita para locales y visitantes, un evento que no se pueden perder los gourmets

L’événement Repas des producteurs à Labastide-Murat Cœur de Causse a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Labastide-Murat