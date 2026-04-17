Gurmençon

Repas des producteurs

Salle des fêtes Gurmençon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’association des parents d’élèves Agnos-Gurmençon vous donne rendez-vous pour une soirée gourmande et festive ! Au programme bons produits locaux de divers producteurs locaux (canards, charcuterie, porc gascon, burgers paysan, frites maison, fromages, jurançon, sorbet paysan, gâteaux basques). Convivialité et bonne humeur.

Animation assurée par les chanteurs du Faget pour mettre l’ambiance ! Venez nombreux partager ce moment chaleureux avec nous ! .

Salle des fêtes Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 92 29 47

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English : Repas des producteurs

L’événement Repas des producteurs Gurmençon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn