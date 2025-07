Repas des producteurs Café Boissec Larbey

Repas des producteurs Café Boissec Larbey samedi 5 juillet 2025.

Repas des producteurs

Café Boissec 303 Route de l’Église Larbey Landes

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

2025-07-05

Le repas des producteurs est de retour au Café Boissec !

Samedi 5 juillet, la ferme du Gioule, La Ferme Bacotte et la ferme de Berdin vont régaler vos papilles. Une animation musicale est également prévue.

Début à 19h00

Bar et restauration sur place

boissec@sacdebilles.fr

05 58 97 57 93

Café Boissec 303 Route de l'Église Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Repas des producteurs

The producers’ meal is back at Café Boissec!

On Saturday July 5, Ferme du Gioule, Ferme Bacotte and Ferme de Berdin will delight your taste buds. Musical entertainment is also planned.

Starts at 7pm

Bar and catering on site

boissec@sacdebilles.fr

05 58 97 57 93

German : Repas des producteurs

Das Bauernmahl ist wieder im Café Boissec!

Am Samstag, den 5. Juli, werden der Bauernhof Gioule, La Ferme Bacotte und der Bauernhof Berdin Ihre Geschmacksknospen verwöhnen. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Beginn ist um 19.00 Uhr

Bar und Verpflegung vor Ort

boissec@sacdebilles.fr

05 58 97 57 93

Italiano :

Il pasto dei produttori torna al Café Boissec!

Sabato 5 luglio, La Ferme du Gioule, La Ferme Bacotte e La Ferme de Berdin delizieranno il vostro palato. Non mancherà l’intrattenimento musicale.

Inizio alle ore 19.00

Bar e ristorazione in loco

boissec@sacdebilles.fr

05 58 97 57 93

Espanol : Repas des producteurs

¡Vuelve la comida de productores al Café Boissec!

El sábado 5 de julio, La Ferme du Gioule, La Ferme Bacotte y La Ferme de Berdin deleitarán su paladar. También habrá animación musical.

A partir de las 19.00 h

Bar y catering in situ

boissec@sacdebilles.fr

05 58 97 57 93

