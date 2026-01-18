Repas des Sans Soucis Salle de la Bernardie Saint-Victurnien

Repas des Sans Soucis

Salle de la Bernardie Rue de la Gare Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

L’association des Sans Soucis vous donne rendez-vous pour son repas annuel, un moment incontournable placé sous le signe de la convivialité et du plaisir d’être ensemble. Que vous soyez adhérent, proche ou simple amateur de bons moments partagés, cette rencontre est l’occasion idéale de se retrouver autour d’un bon repas, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Au menu saveurs gourmandes, échanges animés, rires et bonne humeur, le tout dans l’esprit simple et authentique qui fait la renommée de l’association. Ce repas annuel est aussi un temps fort de la vie associative, propice aux rencontres, aux souvenirs partagés et à la création de nouveaux liens.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer l’amitié, la solidarité et le plaisir de se retrouver autour de la table.

Réservation obligatoire les places étant limitées, pensez à vous inscrire ! .

