Repas des Sociétés de Chasse Salle des Fêtes Conne-de-Labarde
Repas des Sociétés de Chasse Salle des Fêtes Conne-de-Labarde samedi 11 avril 2026.
Repas des Sociétés de Chasse
Salle des Fêtes Le Bourg Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez nombreux partager notre repas, avec au menu
– Apéritif de bienvenue
– Velouté d’asperges
– Bouchée fruits de mer
– Civet de sanglier
– Trou normand
– Rôti de chevreuil, sauce au poivre
– Pommes de terre persillade
– Salade
– Fromage
– Croustade pomme pruneau
– Café
– Vins compris
Apportez vos couverts !
Sur réservation avant le 7 avril. .
Salle des Fêtes Le Bourg Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 07 39 35
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English : Repas des Sociétés de Chasse
L’événement Repas des Sociétés de Chasse Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides