Repas des Sociétés de Chasse Salle des Fêtes Conne-de-Labarde

Repas des Sociétés de Chasse

Salle des Fêtes Le Bourg Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez nombreux partager notre repas, avec au menu

– Apéritif de bienvenue

– Velouté d’asperges

– Bouchée fruits de mer

– Civet de sanglier

– Trou normand

– Rôti de chevreuil, sauce au poivre

– Pommes de terre persillade

– Salade

– Fromage

– Croustade pomme pruneau

– Café

– Vins compris

Apportez vos couverts !

Sur réservation avant le 7 avril. .

Salle des Fêtes Le Bourg Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 07 39 35

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English : Repas des Sociétés de Chasse

L’événement Repas des Sociétés de Chasse Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides