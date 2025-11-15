Repas des Super héros Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire
Repas des Super héros Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire samedi 15 novembre 2025.
Repas des Super héros
Salle des fêtes Route des Gauthiers Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-15 12:30:00
fin : 2025-11-15 15:00:00
2025-11-15
Dans le cadre du mois du handicap dans la Nièvre, venez partager le repas des Super Héros ! Un repas inclusif, agrémenté de nombreuses animations. Repas sur réservation. .
Salle des fêtes Route des Gauthiers Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lerepasdesheros@gmail.com
