Repas des supporters Eymet

Repas des supporters Eymet dimanche 26 octobre 2025.

Repas des supporters

Stade de la Gravette Eymet Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

L’AS Eymet vous donne rendez-vous au stade pour partager un repas des supporters!!

Au menu

– Paëlla Salade Fromage Dessert

Apportez vos couverts !

Sur réservation. .

Stade de la Gravette Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 93 23 05

