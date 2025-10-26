Repas des supporters Eymet
Repas des supporters Eymet dimanche 26 octobre 2025.
Repas des supporters
Stade de la Gravette Eymet Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
L’AS Eymet vous donne rendez-vous au stade pour partager un repas des supporters!!
Au menu
– Paëlla Salade Fromage Dessert
Apportez vos couverts !
Sur réservation. .
Stade de la Gravette Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 93 23 05
