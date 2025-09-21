Repas des vendanges Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Repas des vendanges Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues dimanche 21 septembre 2025.

Repas des vendanges

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 12h. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

C’es la saison ! Le comité des fêtes de Saint-Julien-les-Martigues organise son traditionnel repas des vendanges. Un repas convivial pour se retrouver avant l’automne.

Un repas où le raison est à l’honneur en cette saison des vendanges. La cave viticole se situe à Saint-Julien-les-Martigues, il est de tradition de se retrouver pour l’occasion.



Au menu Apéritif / Salade de chèvre chaud / Poulet basquaise / Ecrasé de pomme de terre / Fromage / Dessert au raisin / Vin / Café.

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 39 32 75

English :

It’s the season! The Saint-Julien-les-Martigues festival committee organizes its traditional harvest meal. A friendly meal to get together before fall.

German :

Es ist die Saison! Das Festivalkomitee von Saint-Julien-les-Martigues organisiert sein traditionelles Erntedankfest. Ein geselliges Beisammensein vor dem Herbst.

Italiano :

È la stagione! Il comitato del festival di Saint-Julien-les-Martigues organizza il tradizionale pranzo del raccolto. Un pranzo conviviale per ritrovarsi prima dell’autunno.

Espanol :

¡Es la temporada! El comité de fiestas de Saint-Julien-les-Martigues organiza su tradicional comida de cosecha. Una comida amistosa para reunirnos antes del otoño.

