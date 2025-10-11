Repas des villageois Isturits
Repas des villageois Isturits samedi 11 octobre 2025.
Repas des villageois
Centre du village Isturits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Animation du village, méchoui, bal …
Plus d’information à venir. .
Centre du village Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Repas des villageois
German : Repas des villageois
Italiano :
Espanol : Repas des villageois
L’événement Repas des villageois Isturits a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays Basque