Repas des voisins de Nouguy Ecole de Nouguy Lauzerte
Repas des voisins de Nouguy Ecole de Nouguy Lauzerte vendredi 29 mai 2026.
Lauzerte
Repas des voisins de Nouguy
Ecole de Nouguy 389 route de nouguy Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
REPAS DES VOISINS DE NOUGUY
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Ecole de Nouguy 389 route de nouguy Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 10 13 00 15
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English :
NOUGUY NEIGHBORS’ MEAL
L’événement Repas des voisins de Nouguy Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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