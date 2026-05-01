Repas des voisins de Nouguy Ecole de Nouguy Lauzerte

Lauzerte

Repas des voisins de Nouguy

Ecole de Nouguy 389 route de nouguy Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

REPAS DES VOISINS DE NOUGUY

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Ecole de Nouguy 389 route de nouguy Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 10 13 00 15

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English :

NOUGUY NEIGHBORS’ MEAL

L’événement Repas des voisins de Nouguy Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy