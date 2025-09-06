Repas d’été La Chapelle-Baloue
Repas d’été La Chapelle-Baloue samedi 6 septembre 2025.
Repas d’été
le bourg La Chapelle-Baloue Creuse
Participez au repas d’été à la Chapelle Baloue avec au menu punch de la Réunion, feuilletés apéritif, melon, entrecôte frites, fromage, salade, caramel liégeois, café.
Inscriptions jusqu’au 01/09, au 05 55 89 84 31 (laisser un message)
Tarif 23€ .
le bourg La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 84 31
