Repas d’halloween au Golf de la Baie de Morlaix Rue de Kergrist Carantec
Repas d’halloween au Golf de la Baie de Morlaix Rue de Kergrist Carantec vendredi 31 octobre 2025.
Repas d’halloween au Golf de la Baie de Morlaix
Rue de Kergrist Club house du Golf Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le Golf hanté est de retour !!
Pour la 2ème année consécutive, nous organisons de nouveau un repas d’Halloween frissonnant…
À partir de 19h00
Soirée déguisée sortez vos plus beaux costumes
Menu 25€ (hors boisson)
Entrée Velouté de champignons des Monts d’Arées
Plat: Porc au caramel, riz pilaf et purée de butternut
Dessert Crême brulée à la courge
Inscription obligatoire au 02.19.00.56.80
Ouvert à tous. En famille, entre amis, venez passer un bon moment avec nous .
Rue de Kergrist Club house du Golf Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 09 14
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas d’halloween au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2025-10-16 par OT BAIE DE MORLAIX