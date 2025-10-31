Repas d’halloween au Golf de la Baie de Morlaix Rue de Kergrist Carantec

Repas d’halloween au Golf de la Baie de Morlaix Rue de Kergrist Carantec vendredi 31 octobre 2025.

Repas d’halloween au Golf de la Baie de Morlaix

Rue de Kergrist Club house du Golf Carantec Finistère

Le Golf hanté est de retour !!

Pour la 2ème année consécutive, nous organisons de nouveau un repas d’Halloween frissonnant…

À partir de 19h00

Soirée déguisée sortez vos plus beaux costumes

Menu 25€ (hors boisson)

Entrée Velouté de champignons des Monts d’Arées

Plat: Porc au caramel, riz pilaf et purée de butternut

Dessert Crême brulée à la courge

Inscription obligatoire au 02.19.00.56.80

Ouvert à tous. En famille, entre amis, venez passer un bon moment avec nous .

Rue de Kergrist Club house du Golf Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 09 14

