Repas d’Halloween Salle des Fêtes de Geloux Geloux

Salle des Fêtes de Geloux Place de la Mairie Geloux Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Repas d’Halloween organisé par le Comité des Fêtes de Geloux.
Election du meilleur déguisement, catégorie adulte et enfant avec un cadeau offert aux gagnants .
Salle des Fêtes de Geloux Place de la Mairie Geloux 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 27 35 73
