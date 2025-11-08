Repas d’Halloween Salle des Fêtes de Geloux Geloux

Repas d’Halloween Salle des Fêtes de Geloux Geloux samedi 8 novembre 2025.

Repas d’Halloween

Salle des Fêtes de Geloux Place de la Mairie Geloux Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Repas d’Halloween organisé par le Comité des Fêtes de Geloux.

Election du meilleur déguisement, catégorie adulte et enfant avec un cadeau offert aux gagnants .

Salle des Fêtes de Geloux Place de la Mairie Geloux 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 27 35 73

English : Repas d’Halloween

German : Repas d’Halloween

Italiano :

Espanol : Repas d’Halloween

L’événement Repas d’Halloween Geloux a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Mont-de-Marsan