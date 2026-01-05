Repas d’hiver La Jonchère-Saint-Maurice

Repas d’hiver

La Maison des feix La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Les repas du vendredi, c’est un repas convivial autour d’un menu à thème. C’est un moment de rencontre dans un lieu atypique, une grande table, des bancs, une grande cheminé allumée pour l’occasion. Ce mois-ci nous avons sélectionné un menu d’hiver, concocter avec les produits de la région, tout est fait maison velouté avec les châtaigne du coin, potée limousine (un plat traditionnel en hiver), galette feuilletée garnie de noix et de pommes. .

La Maison des feix La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 21 53 lamaisondesfeix@free.fr

