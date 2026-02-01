Repas d’hiver Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Repas d’hiver

Salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 30 EUR

Début : 2026-02-28 12:30:00

fin : 2026-02-28 15:00:00

2026-02-28

Traditionnel repas d’hiver organisé par l’association pour la Sauvegarde de la Chapelle de Savault et préparé par un traiteur bien connu des Ourouxois, Frédéric Houzé.

Menu Apéritif, Salade de gésiers, Bœuf bourguignon accompagné de gratin dauphinois, fromage blanc, Bavarois framboises, Vin blanc, vin rouge et café.

Tous ceux qui souhaitent partager ce moment sont les bienvenus.

Merci de vous inscrire avant le Dimanche 15 février 2026 .

Salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 22 70 bernard.vervisch@wanadoo.fr

