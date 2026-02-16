Repas d’inauguration des Carpailles 2026 Hirtzbach

Repas d’inauguration des Carpailles 2026

3b rue Principale Hirtzbach Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-03-03 19:00:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Repas complet (entrée Carpailles, plat carpe frite, dessert et boissons comprises) avec animation musicale par les groupes Captain Bluesy et GreenStones.

Les Carpailles reviennent du 20 mars au 3 avril !

Au vu du succès du repas des 50 ans des Routes de la Carpe Frite l’an dernier, nous remettons ça cette année, avec un dîner d’inauguration spécial “Carpailles”

L’animation musicale sera assurée par les groupes Captain Bluesy et GreenStones

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes ; n’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre place au 03 89 40 02 90 .

3b rue Principale Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@carpe-frite.com

English :

Full meal (Carpailles starter, fried carp main course, dessert and drinks included) with musical entertainment by the bands Captain Bluesy and GreenStones.

