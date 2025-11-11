Repas du 11 novembre salle rené blind Gruchet-Saint-Siméon
Repas du 11 novembre salle rené blind Gruchet-Saint-Siméon mardi 11 novembre 2025.
Repas du 11 novembre
salle rené blind Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:00:00
fin : 2025-11-11 15:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Venez partager un moment de convivialité et de mémoire
à l’issue de la cérémonie commémorative du 11 novembre.
Un repas chaleureux pour se retrouver
et rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la France.
Au menu sangria au vin rose/ jus de fruit, canapés et petits fours chauds, 1 bouteille de vin pour 4 personnes (blanc, rouge, rosé), tartiflette, salade, tartelette, café, déca, thé, infusion .
salle rené blind Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 24 40 87 hadjipanayotou@sfr.fr
English : Repas du 11 novembre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas du 11 novembre Gruchet-Saint-Siméon a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux