Repas du 11 novembre salle rené blind Gruchet-Saint-Siméon mardi 11 novembre 2025.

Repas du 11 novembre

salle rené blind Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime

Début : 2025-11-11 13:00:00

fin : 2025-11-11 15:00:00

2025-11-11

Venez partager un moment de convivialité et de mémoire

à l’issue de la cérémonie commémorative du 11 novembre.

Un repas chaleureux pour se retrouver

et rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la France.

Au menu sangria au vin rose/ jus de fruit, canapés et petits fours chauds, 1 bouteille de vin pour 4 personnes (blanc, rouge, rosé), tartiflette, salade, tartelette, café, déca, thé, infusion .

salle rené blind Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 24 40 87 hadjipanayotou@sfr.fr

English : Repas du 11 novembre

