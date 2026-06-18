Authon-du-Perche

Repas du 14 Juillet de Soizé

Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La commune de Soizé (Authon-du-Perche) vous invite à son repas du 14 Juillet ! Rendez-vous à 12h30 pour déguster une marmite sarthoise dans une ambiance festive et conviviale.

La commune de Soizé (Authon-du-Perche) vous invite à son repas du 14 Juillet ! Rendez-vous à 12h30 pour déguster une marmite sarthoise dans une ambiance festive et conviviale. .

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 79 23 48 87

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English :

The town of Soizé (Authon-du-Perche) invites you to its July 14th meal! Join us at 12:30 p.m. to enjoy a traditional Sarthe stew in a festive and friendly atmosphere.

L’événement Repas du 14 Juillet de Soizé Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-06-18 par OTs DU PERCHE