Repas du 14 Juillet Lencouacq
Repas du 14 Juillet Lencouacq mardi 14 juillet 2026.
Lencouacq
Repas du 14 Juillet
Place du Foirail Lencouacq Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
En ce jour de Fête Nationale, c’est le moment pour se poser et savourer un copieux repas après un apéritif offert !
Au menu Melon au porto & jambon | Poulet à la portugaise & ses légumes grillés et pommes de terre | Délices aux spéculoos | Café.
Inscription jusqu’au 4 Juillet.
En ce jour de Fête Nationale, c’est le moment pour se poser et savourer un copieux repas après un apéritif offert !
Au menu Melon au porto & jambon | Poulet à la portugaise & ses légumes grillés et pommes de terre | Délices aux spéculoos | Café.
Inscription jusqu’au 4 Juillet. .
Place du Foirail Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 05 32 74
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English : Repas du 14 Juillet
On Bastille Day, it’s time to relax and enjoy a hearty meal after a complimentary aperitif!
Menu: Melon with port and ham | Portuguese-style chicken with grilled vegetables and potatoes | Speculoos desserts | Coffee.
Registration until July 4.
L’événement Repas du 14 Juillet Lencouacq a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Landes d’Armagnac