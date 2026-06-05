Lencouacq

Repas du 14 Juillet

Place du Foirail Lencouacq Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

En ce jour de Fête Nationale, c’est le moment pour se poser et savourer un copieux repas après un apéritif offert !

Au menu Melon au porto & jambon | Poulet à la portugaise & ses légumes grillés et pommes de terre | Délices aux spéculoos | Café.

Inscription jusqu’au 4 Juillet.

En ce jour de Fête Nationale, c’est le moment pour se poser et savourer un copieux repas après un apéritif offert !

Au menu Melon au porto & jambon | Poulet à la portugaise & ses légumes grillés et pommes de terre | Délices aux spéculoos | Café.

Inscription jusqu’au 4 Juillet. .

Place du Foirail Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 05 32 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas du 14 Juillet

On Bastille Day, it’s time to relax and enjoy a hearty meal after a complimentary aperitif!

Menu: Melon with port and ham | Portuguese-style chicken with grilled vegetables and potatoes | Speculoos desserts | Coffee.

Registration until July 4.

L’événement Repas du 14 Juillet Lencouacq a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Landes d’Armagnac