Repas du 14 Juillet Losse

Repas du 14 Juillet Losse lundi 14 juillet 2025.

Repas du 14 Juillet

Autour du plan d’eau Losse Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 20:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

A Losse, c’est au bord de l’étang que locaux et visiteurs fêtent le 14 Juillet en se retrouvant à 20h autour d’un repas (Melon-Jambon, Magret-Frites, Tarte aux fruits, Vins et Café compris).

La soirée se poursuit avec une animation disco et un feu d’artifice tiré à 22h30.

Réservation avant le 4/07

Pensez à réserver votre repas avant le 4 Juillet. .

Autour du plan d’eau Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 60 02

English : Repas du 14 Juillet

In Losse, locals and visitors alike celebrate July 14th on the banks of the lake with a meal (Melon-Jambon, Magret-Frites, Fruit Tart, Wine and Coffee included) at 8pm.

The evening continues with disco entertainment and fireworks at 10:30pm.

Book before 4/07

German : Repas du 14 Juillet

In Losse feiern Einheimische und Besucher den 14. Juli am Ufer des Teichs. Sie treffen sich um 20 Uhr zu einem Essen (Melone-Schinken, Magret-Frites, Obstkuchen, Wein und Kaffee inbegriffen).

Der Abend wird mit einem Disco-Programm und einem Feuerwerk um 22:30 Uhr fortgesetzt.

Reservierung vor dem 4/07

Italiano :

A Losse, abitanti e visitatori festeggiano il 14 luglio sulle rive del lago con un pranzo alle 20.00 (melone e prosciutto, magret e patatine, crostata di frutta, vino e caffè inclusi).

La serata prosegue con intrattenimento in discoteca e fuochi d’artificio alle 22.30.

Prenota prima del 4/07

Espanol : Repas du 14 Juillet

En Losse, vecinos y visitantes celebran el 14 de julio a orillas del lago con una comida a las 20:00 (melón y jamón, magret y patatas fritas, tarta de frutas, vino y café incluidos).

La velada continúa con discoteca y fuegos artificiales a las 22.30 h.

Reserva antes del 4/07

L’événement Repas du 14 Juillet Losse a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Landes d’Armagnac