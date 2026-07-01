Informations pratiques

Presnoy

Repas du 14 juillet

Presnoy Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Repas du 14 juillet

Repas barbecue du 14 juillet. A midi. Réservation souhaitée avant le 07 juillet au 06 64 14 60 60. Tarifs Résidents à Presnoy 16ans et + 12€, de 11 à 15ans 8€, de 6 à 10 ans 5€ et de 5 ans gratuit. 12 .

Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 14 60 60

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English :

July 14th meal

L’événement Repas du 14 juillet Presnoy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT GATINAIS SUD