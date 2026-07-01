AGENDA · Presnoy
Repas du 14 juillet Presnoy
mardi 14 juillet 2026 · Presnoy
Informations pratiques
Presnoy
Repas du 14 juillet
Presnoy Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas du 14 juillet
Repas barbecue du 14 juillet. A midi. Réservation souhaitée avant le 07 juillet au 06 64 14 60 60. Tarifs Résidents à Presnoy 16ans et + 12€, de 11 à 15ans 8€, de 6 à 10 ans 5€ et de 5 ans gratuit. 12 .
Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 14 60 60
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English :
July 14th meal
L’événement Repas du 14 juillet Presnoy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT GATINAIS SUD