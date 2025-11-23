Repas du Beaujolais Nouveau Augicourt

Repas du Beaujolais Nouveau

Salle des fêtes Augicourt Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2025-11-23

Début : 2025-11-23 12:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’association les 3A organise un grand repas à l’occasion du Beaujolais nouveau

Au menu

Apéritif, Baeckeoffe, salade verte, fromage et dessert

Menu enfant

Chips, croque monsieur, brownie

Sur réservation par téléphone avant le 15 novembre .

Salle des fêtes Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 79 50 50

