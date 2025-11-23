Repas du Beaujolais Nouveau Augicourt
Repas du Beaujolais Nouveau Augicourt dimanche 23 novembre 2025.
Repas du Beaujolais Nouveau
Salle des fêtes Augicourt Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-23 12:00:00
fin : 2025-11-23
L’association les 3A organise un grand repas à l’occasion du Beaujolais nouveau
Au menu
Apéritif, Baeckeoffe, salade verte, fromage et dessert
Menu enfant
Chips, croque monsieur, brownie
Sur réservation par téléphone avant le 15 novembre .
Salle des fêtes Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 79 50 50
