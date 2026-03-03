Repas du carnaval

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Tarif : 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Diner dansant de Carnaval, organisé par le commité des fêtes .

Menu Punch et ses amuses bouches Demi magret de canard et pommes de terre sautées Fromage et Patisserie Boisson comprise.

Venez déguisé ! .

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 84 16

