Repas du carnaval Saint-Seurin-de-Cadourne samedi 28 mars 2026.
Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Diner dansant de Carnaval, organisé par le commité des fêtes .
Menu Punch et ses amuses bouches Demi magret de canard et pommes de terre sautées Fromage et Patisserie Boisson comprise.
Venez déguisé ! .
Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 84 14
