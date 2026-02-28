Repas du Celtik à Paimpont

2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous le Samedi 18 avril 2026 à la salle des fêtes de l’étang bleu à Paimpont pour un repas Celtik (sur place ou à emporter) à partir de 19h30.

Réservation obligatoire / Ticket en vente sur HelloAsso

Contactez Maël Perrin au 07 72 45 95 28 / Louanne Monnier au 06 38 54 94 70 .

2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 38 54 94 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas du Celtik à Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Brocéliande