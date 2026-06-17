Repas du chasseur Darnets
Repas du chasseur Darnets samedi 11 juillet 2026.
Darnets
Repas du chasseur
salle des fêtes Darnets Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Repas du chasseur avec grillades et frites
Tarifs 15€ adulte, 6 € pour les moins de 12 ans.
14h Concours de pétanque, 12€ par équipe
Renseignements et inscriptions 0618138889, 0606410267 ou 0689954230 .
salle des fêtes Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 13 88 89
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English : Repas du chasseur
L’événement Repas du chasseur Darnets a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières