Darnets

Repas du chasseur

salle des fêtes Darnets Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Repas du chasseur avec grillades et frites

Tarifs 15€ adulte, 6 € pour les moins de 12 ans.

14h Concours de pétanque, 12€ par équipe

Renseignements et inscriptions 0618138889, 0606410267 ou 0689954230 .

salle des fêtes Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 13 88 89

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English : Repas du chasseur

L’événement Repas du chasseur Darnets a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières