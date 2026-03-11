Repas du club de gym de Scrignac ! ‍♀️

Restaurant Le Sénéchal Scrignac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le club de gym Scrignacien organise un repas à emporter. ‍♀️ ‍♂️

Au menu Jambon à l’os, gratin de pommes de terre et chou à la crème.

Le 04 avril à partir de 17h30. .

Restaurant Le Sénéchal Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 23 13

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English : Repas du club de gym de Scrignac ! ‍♀️

L’événement Repas du club de gym de Scrignac ! ‍♀️ Scrignac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ