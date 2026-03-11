Repas du club de gym de Scrignac ! ♀️ Scrignac
Repas du club de gym de Scrignac ! ♀️ Scrignac samedi 4 avril 2026.
Repas du club de gym de Scrignac ! ♀️
Restaurant Le Sénéchal Scrignac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le club de gym Scrignacien organise un repas à emporter. ♀️ ♂️
Au menu Jambon à l’os, gratin de pommes de terre et chou à la crème.
Le 04 avril à partir de 17h30. .
Restaurant Le Sénéchal Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 23 13
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L’événement Repas du club de gym de Scrignac ! ♀️ Scrignac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ