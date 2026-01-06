Repas du club de l’amitié des Andelys Salle des fêtes Les Andelys

Repas du club de l’amitié des Andelys

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 12:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Venez participer à un repas organisées par le club de l’amitié des Andelys. .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 67 63 29 36 club.de.lamitie@free.fr

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English : Repas du club de l’amitié des Andelys

L’événement Repas du club de l’amitié des Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération