REPAS DU CLUB SOIREE FERIA JAUNE & BLANCHE

la Salle polyvalente de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

REPAS DU CLUB

Rendez-vous le samedi 4 avril 2026 à 20h00 à la Salle polyvalente de Tuffé pour partager un moment convivial dans une ambiance festive assurée par DJ Maxime. Au menu de notre repas cette année Entrée, Carbonade Flamande, dessert (25€) Entrée, Jambalaya, dessert (25€) Entrée, Pâtes Bolognaise, dessert (Menu enfant -12 ans), 12€.N’oubliez pas notre Dress code En jaune et blanc, et remportez une consommation gratuite ! Chèque de préférence, libellé à l’ordre de l’USCR et réservation avant le 22 mars 2026 auprès de Gérôme 06 30 32 55 91 ou par mail lenoir.gerome@orange.fr. .

la Salle polyvalente de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 32 55 91 lenoir.gerome@orange.fr.

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L’événement REPAS DU CLUB SOIREE FERIA JAUNE & BLANCHE Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude