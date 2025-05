Repas du club West Emeraude Basket – Foyer rural Hénansal, 17 mai 2025 19:00, Hénansal.

Côtes-d’Armor

Repas du club West Emeraude Basket Foyer rural 2 Rue de la Mairie Hénansal Côtes-d’Armor

Avis aux gourmands et aux fans de basket (ou des deux)

Le 17 mai, on troque les paniers contre les assiettes bien remplies !

Le repas du club West Émeraude Basket débarque à la salle des fêtes d’Hénansal et ça promet d’être plus savoureux qu’un dunk au buzzer !

On mange, on rigole, et on garde les lancers francs pour plus tard !

Au menu

Poulet forestier,

Écrasé de pommes de terre,

Salade, fromage, dessert… que du bonheur !

Réservez vite, c’est bientôt complet ! (par téléphone) .

Foyer rural 2 Rue de la Mairie

Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 66 44 81

