Repas du comité de jumelage Salle Louis Yhuel Arzano

Repas du comité de jumelage

Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Crevettes mayo Crépinettes de porc sauce forestière avec frites Gâteaux maison

Buvette, bières artisanales.

Pour emporter, prévoir ses contenants. .

Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 74 36 55 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas du comité de jumelage

L’événement Repas du comité de jumelage Arzano a été mis à jour le 2026-01-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS