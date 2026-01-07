Repas du comité de jumelage Salle Louis Yhuel Arzano
Repas du comité de jumelage Salle Louis Yhuel Arzano samedi 7 février 2026.
Repas du comité de jumelage
Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Crevettes mayo Crépinettes de porc sauce forestière avec frites Gâteaux maison
Buvette, bières artisanales.
Pour emporter, prévoir ses contenants. .
Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 74 36 55 38
