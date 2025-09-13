Repas du comité des fêtes à Catus Catus

Repas du comité des fêtes à Catus

Place de la Halle Catus Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Le comité des fêtes de Catus vous attend pour son repas d’après fête

Le comité des fêtes de Catus vous attend pour son repas d’après fête. L’animation musicale sera assurée par Tell Mama, suivi d’un DJ.

La réservation est obligatoire. Apportez vos couverts. .

Place de la Halle Catus 46150 Lot Occitanie +33 6 79 45 00 04

The Catus festivities committee looks forward to welcoming you to its post-festival meal

Das Festkomitee von Catus erwartet Sie zu seinem Essen nach dem Fest

Il Comitato della Festa di Catus è lieto di darvi il benvenuto al pranzo del dopofestival

El Comité de la Fiesta de Catus está deseando darle la bienvenida a su comida posterior a la fiesta

