Repas du comité des fêtes de Saint-Laurent-du-Bois Salle des fêtes Saint-Laurent-du-Bois

Repas du comité des fêtes de Saint-Laurent-du-Bois

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Laurent-du-Bois Gironde

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le comité des fêtes invite habitants et visiteurs à partager un moment convivial autour d’un repas d’automne généreux, pensé pour réchauffer les appétits et créer une atmosphère accueillante. Un apéritif ouvre la soirée, suivi d’une soupe d’automne parfumée. La tartiflette, plat gourmand par excellence, sera servie avec une salade fraîche, avant de laisser place à une tarte aux pommes fondante. Le café sera offert. Après ce moment de partage, l’ambiance se poursuivra avec un blind test musical animé par un guitariste, idéal pour jouer, rire et se laisser surprendre. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Laurent-du-Bois 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 80 11 secretariat@stlaurentdubois.fr

