Repas du foot Chevanceaux
Repas du foot Chevanceaux samedi 4 avril 2026.
Repas du foot
Salle des fêtes Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Repas du foot ouvert à tous, avec un menu adulte comprenant un verre apéritif, une planche de charcuterie, un rougail saucisse et riz, du fromage, une salade, un tiramisu et un café offert.
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Salle des fêtes Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 50 27 58
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English :
Soccer meal open to all, with an adult menu including an aperitif glass, charcuterie board, sausage and rice rougail, cheese, salad, tiramisu and complimentary coffee.
L’événement Repas du foot Chevanceaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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