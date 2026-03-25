Repas du foot

Salle des fêtes Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Repas du foot ouvert à tous, avec un menu adulte comprenant un verre apéritif, une planche de charcuterie, un rougail saucisse et riz, du fromage, une salade, un tiramisu et un café offert.

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Salle des fêtes Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 50 27 58

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English :

Soccer meal open to all, with an adult menu including an aperitif glass, charcuterie board, sausage and rice rougail, cheese, salad, tiramisu and complimentary coffee.

L’événement Repas du foot Chevanceaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge