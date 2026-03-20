Repas du foot Salle des fêtes Cognac-la-Forêt

Repas du foot 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt 2026-03-28

Repas du foot Salle des fêtes Cognac-la-Forêt samedi 28 mars 2026.

Repas du foot

Salle des fêtes 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Venez déguster des moules frites dans une ambiance festive et conviviale !   .

Salle des fêtes 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 92 75 11 

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English : Repas du foot

L’événement Repas du foot Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Ouest Limousin

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