Repas du foot Salle des fêtes Cognac-la-Forêt
Repas du foot Salle des fêtes Cognac-la-Forêt samedi 28 mars 2026.
Repas du foot
Salle des fêtes 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez déguster des moules frites dans une ambiance festive et conviviale ! .
Salle des fêtes 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 92 75 11
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English : Repas du foot
L’événement Repas du foot Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Ouest Limousin