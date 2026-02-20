Repas du Foot | Paulhaguet Paulhaguet

Repas du Foot | Paulhaguet

Salle des Fêtes Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Repas organisé par le FC Paulhaguet à la salle des fêtes avec au menu aligot saucisses et retransmission du tournoi des 6 Nations (France/Angleterre) . Réservation à plus tard avant le 8 mars au 06 59 51 81 17.

Salle des Fêtes Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 64 52

English :

Meal organized by FC Paulhaguet at the Salle des Fêtes, with a menu of aligot and sausages, and broadcast of the 6 Nations tournament (France/England). Reservations by March 8 at 06 59 51 81 17.

