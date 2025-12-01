Repas du football Salle des fêtes Plaisance
Repas du football Salle des fêtes Plaisance samedi 20 décembre 2025.
Repas du football
Salle des fêtes PLAISANCE Plaisance Gers
Pour les 40 ans de l’école de foot, le Val d’Arros Adour organise son premier repas tartiflette !
Le club a aussi pensé au moment de franche rigolade avec un concours création de la mascotte du club !
Menu
Tartiflette à volonté
Tarte aux pommes
Sur réservation.
Salle des fêtes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 19 30 01 03 542800@footoccitanie.fr
English :
To celebrate the 40th anniversary of the soccer school, Val d’Arros Adour organizes its first tartiflette meal!
The club has also thought about having a bit of fun with a competition to create the club mascot!
Menu
All-you-can-eat tartiflette
Apple pie
Reservations required.
