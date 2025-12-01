Repas du football

Salle des fêtes PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Pour les 40 ans de l’école de foot, le Val d’Arros Adour organise son premier repas tartiflette !

Le club a aussi pensé au moment de franche rigolade avec un concours création de la mascotte du club !

Menu

Tartiflette à volonté

Tarte aux pommes

Sur réservation.

+33 6 19 30 01 03 542800@footoccitanie.fr

English :

To celebrate the 40th anniversary of the soccer school, Val d’Arros Adour organizes its first tartiflette meal!

The club has also thought about having a bit of fun with a competition to create the club mascot!

Menu

All-you-can-eat tartiflette

Apple pie

Reservations required.

L’événement Repas du football Plaisance a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65