Repas du Hand Ball Foyen Vélinois pour Octobre Rose Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Chapiteau Stade de Mézières Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Le Hand Ball Foyen Vélinois organise un repas au profit d’Octobre Rose le samedi 18 Octobre à 20h30 au chapiteau du stade de Mézières à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Au menu, il vous sera proposé Apéritif, poulet basquaise, salade, fromage, dessert, café. Le vin est inclus dans le menu.

Prévoir vos couverts!

Réservations avant le 10 Octobre par mail hbfv24@gmail.com ou par sms à Sarah au 06 15 28 48 62.

Paiement à la réservation. .

Chapiteau Stade de Mézières Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 28 48 62 hbfv24@gmail.com

