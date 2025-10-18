Repas du Hand Ball Foyen Vélinois pour Octobre Rose Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Le Hand Ball Foyen Vélinois organise un repas au profit d’Octobre Rose le samedi 18 Octobre à 20h30 au chapiteau du stade de Mézières à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.
Au menu, il vous sera proposé Apéritif, poulet basquaise, salade, fromage, dessert, café. Le vin est inclus dans le menu.
Prévoir vos couverts!
Réservations avant le 10 Octobre par mail hbfv24@gmail.com ou par sms à Sarah au 06 15 28 48 62.
Paiement à la réservation. .
Chapiteau Stade de Mézières Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 28 48 62 hbfv24@gmail.com
