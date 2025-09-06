Repas du HBC Langeac Chanteuges

Salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-06 12:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Repas du Handball Club de Langeac avec au menu, cochon grillé/fromage/dessert et animations sportives & pétanque à la salle des fêtes de Chanteuges. Uniquement sur réservation avant le 29 août au 07 67 70 86 41.

Salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Handball Club de Langeac dinner with menu of grilled pig/cheese/dessert and sports & pétanque entertainment at the Chanteuges village hall. Reservations required by August 29 on 07 67 70 86 41.

German :

Mahlzeit des Handballclubs Langeac mit dem Menü gegrilltes Schwein/Käse/Dessert und sportliche Animationen & Petanque im Festsaal von Chanteuges. Nur mit Reservierung vor dem 29. August unter 07 67 70 86 41.

Italiano :

Cena del Langeac Handball Club con menù a base di maiale/formaggio/dessert e intrattenimento sportivo e bocce presso la sala del villaggio di Chanteuges. Prenotazione obbligatoria entro il 29 agosto al numero 07 67 70 86 41.

Espanol :

Comida del Club de Balonmano de Langeac con menú que incluye cerdo asado/queso/postre y animación deportiva y de petanca en el salón del pueblo de Chanteuges. Reserva obligatoria antes del 29 de agosto en el 07 67 70 86 41.

