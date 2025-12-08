Repas du jour de l’an Quiers-sur-Bezonde

Repas du jour de l’an

Repas du jour de l’an, le midi, 90€/personne. Sur réservation au 09 87 41 51 16. 90 .

