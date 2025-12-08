Repas du jour de l’an Quiers-sur-Bezonde
Repas du jour de l’an Quiers-sur-Bezonde jeudi 1 janvier 2026.
10 Rue de l’Aunoy Quiers-sur-Bezonde Loiret
Tarif : 90 – 90 – EUR
Début : 2026-01-01 12:00:00
Repas du jour de l’an, le midi, 90€/personne. Sur réservation au 09 87 41 51 16. 90 .
10 Rue de l’Aunoy Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 87 41 51 16
English :
Lunch
L’événement Repas du jour de l’an Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2025-12-08 par OT GATINAIS SUD