Repas du Mai'choui – Rue du Virgou Arette, 24 mai 2025 12:00, Arette.

Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-05-24 12:00:00

fin : 2025-05-24 23:59:00

2025-05-24

Salut les festayres ! On revient cette année avec notre fameux Mai’choui de printemps.

On vous donne rdv au Moulin d’Arette cette fois-ci (à côté du fronton), pour profiter des beaux jours autour d’un bon repas. Le but est de se remplir la panse tout en passant une belle journée festive et conviviale comme on les aime. Au menu salade de gésiers, côte d’agneau et pommes noisettes, fromage, fraise Melba, café et dijo. Menu spécial pour les pitchouns charcuterie, chipo et frites et glace. Réservation obligatoire avant le 20/05. Une buvette sera bien évidemment présente tout au long de la journée et de la soirée, pour s’hydrater et trinquer entre amis. Et bien sûr, nous finirons cette belle journée tous ensemble sur le dancefloor. On vous attend nombreux, à très vite! .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

