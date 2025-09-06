Repas du marathon du Pays Médoc Rugby Pauillac
Repas du marathon du Pays Médoc Rugby Pauillac samedi 6 septembre 2025.
Repas du marathon du Pays Médoc Rugby
Pauillac Gironde
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le Pays Médoc Rugby fête le marathon du Médoc avec un stand de restauration repas servi à table ou snackerie, dans l’espace restauration à côté de la Maison des Vins.
Le dîner sera animé par la Banda Médocaine dès 19h30.
Placement libre et sans réservation. .
Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 71 75 07
English : Repas du marathon du Pays Médoc Rugby
German : Repas du marathon du Pays Médoc Rugby
Italiano :
Espanol : Repas du marathon du Pays Médoc Rugby
L’événement Repas du marathon du Pays Médoc Rugby Pauillac a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Médoc-Vignoble