Repas du marathon du Pays Médoc Rugby

Pauillac Gironde

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

le Pays Médoc Rugby fête le marathon du Médoc avec un stand de restauration repas servi à table ou snackerie, dans l’espace restauration à côté de la Maison des Vins.

Le dîner sera animé par la Banda Médocaine dès 19h30.

Placement libre et sans réservation. .

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 71 75 07

